Оленя с тремя рогами обнаружили в США

Американец Стив Линдберг хотел сделать снимок для своей страницы в Facebook, и заснял белохвостого оленя с тремя рогами, передает «Би-би-си».

Поясняется, что 75-летний мужчина каждый день, начиная с 2012 года, выкладывает фото из своей жизни в Мичигане.

Так, выйдя из дома, чтобы сделать очередное фото, мужчина заснял необычное животное.

По словам ветеринара Стива Эдвардса, запечатленный на фото олень «один на миллион».

Отмечается, что Линдберг решил сохранить точное местоположение оленя в секрете, чтобы защитить его от охотников.

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