Найдена генетическая причина нелюбви к брокколи

Отвращение к брокколи и другим горьким овощам может иметь генетические корни, выяснили ученые из Кентуккийского университета. Результаты они представили на симпозиуме Американской кардиологической ассоциации.

При проблемах с сердцем врачи советуют пациентам есть больше овощей, однако те далеко не всегда следуют рекомендациям. Особенно часто споры возникают вокруг брокколи, цветной капусты и других крестоцветных. Причина этого может быть не в капризах пациента, а в его генетических особенностях, считают исследователи.

Исследователи собрали образцы слюны 175 пациентов с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и выяснили, какие копии гена, связанного с восприятием горечи, на которую жалуются «противники» брокколи и других овощей, у них есть. Также испытуемые заполнили опросники, рассказав, какую пищу предпочитают.

Как оказалось, те из участников исследования, которые были предрасположены к более выраженному восприятию горечи, на 40% реже сообщали о большой доле овощей в рационе.

Авторы работы надеются, что более тщательное изучение влияния генома на пищевые привычки поможет врачам формировать у пациентов более здоровый и подходящий им рацион.