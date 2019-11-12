«Роскосмос» готов продлить эксплуатацию МКС на десять лет

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия готова продлить эксплуатацию Байконура для пилотируемых полетов на МКС до 2030 года, передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время конференции «Дни космоса в Казахстане».

Как известно, недавно СМИ сообщили, что конгрессмены США предложили продлить работу космической станции до 2030 года.

«Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы», — сказал Рогозин.

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