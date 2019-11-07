Названы российские города с самым загрязненным воздухом

Более 20 российских городов вошли в список субъектов с наиболее загрязненным воздухом в России. Об этом говорится в документе ГГО им. Воейкова — структурном подразделении Росгидромета, передает ТАСС.

Специалисты провели исследование и выяснили, что воздух в 2018 году в 22 городах страны, в которых проживают около 5,1 млн человек, был сильно загрязнен.

Среди таких городов: Красноярск, Новокузнецк, Улан-Удэ, Абакан, Иркутск, Чита, Кызыл, Барнаул, Ангарск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Братск, Свирск, Зима, Селенгинск. Кроме того, в список попали: Искитим, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Лесосибирск, Минусинск и Шелехов.

Также в документе подчеркивается, что в 90% проверенных городов России было выявлено превышение норм загрязнения.

«Качество атмосферного воздуха сохраняется неудовлетворительным», — констатируется в документе.

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