Генпрокуратуру вновь попросили расследовать гибель группы Дятлова

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В Генпрокуратуру поступил запрос возобновить расследование дела о гибели туристической группы Дятлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгения Черноусова.

По его словам, просьба о возобновлении следствия была направлена Фондом изначально в СК России, однако через два месяца запрос перенаправили в Генеральную прокуратуру.

Известно, что идею о новом расследовании поддержали родные и близкие погибших.

В заявлении отмечается, что Фонд настаивает на возбуждении уголовного дела по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее были названы сроки завершения проверки дела о гибели группы Дятлова.

Группа Дятлова скончалась в 1959 году на Урале. Считается, что причиной смерти лыжников стало переохлаждение, однако на их телах обнаружили серьезные травмы.