Японские ученые обнаружили новый вид китов в Охотском море. Об этом пишет журнал Scientific Reports.

По информации издания,новый вид относится к роду плавунов из семейства клюворылых китов.

Отмечается, что биологи дали новым китам название — плавун малый.

Уточняется, что животные имеют узкий клюв, напоминающий дельфиний. Их размеры оцениваются в 6,2-6,9 метра. Окрас китов — черный, иногда встречаются особи с серыми пятнами.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили новый вид косаток.