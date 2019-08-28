Британские ученые рассказали о пользе красного вина

Группа британских ученых провела исследование и пришла к выводу, что потребление красного вина в умеренных дозах способствует снижению уровня холестерина в крови, поддержанию нормального веса и здоровой микрофлоры кишечника, сообщает газета The Times.

Экспериментом занимались специалисты из Королевского колледжа Лондона.

Уточняется, что в эксперименте участвовали три тысячи человек, ими стали жители Великобритании, Нидерландов и США. Ученые отслеживали зависимость состояния их здоровья от количества и вида употребляемых алкогольных напитков.

Результаты исследования показали, что люди, которые выбирали красное вино вместо других спиртных напитков, реже сталкивались с ожирением, имели более низкий уровень холестерина в крови и более разнообразный набор полезных бактерий в кишечнике. Специалисты связывают такое действие с содержанием в красном вине большого количества полифенолов.

«Если вам нужно сделать выбор в пользу какого-либо алкогольного напитка, красное вино является наиболее приемлемым вариантом», — заявил профессор из Королевского колледжа Лондона Кэролайн Ле Рой.

При этом ученые советуют не злоупотреблять спиртным. Рекомендуемая доза — один бокал красного вина раз в две недели.

Ранее сообщалось, что красное вино поможет людям адаптироваться на Марсе.