Российский космонавт поставил рекорд в ходе перестыковки «Союза МС-13»
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Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что космонавт из России Александр Скворцов поставил рекорд по затратам топлива корабля в ходе перестыковки «Союза МС-13». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Соловьева, космонавт «прекрасно пилотировал». Он добавил, что из множества перестыковок такую видел впервые.
«Я думаю, что поставлен рекорд по минимуму затрат топлива », — отметил Соловьев.
Ранее сообщалось, что экипаж пилотируемого «Союза МС-13» успешно перестыковал корабль со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск».