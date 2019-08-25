Экипаж «Союза» справился с тренировкой по перестыковке корабля

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что члены экипажа «Союз МС-14» с роботом Федор на борту успешно потренировались по перестыковке корабля, которая должна состояться завтра, 26 августа. Об этом он написал в твиттере.

По словам Рогозина, экипаж смог выполнить все упражнения без нареканий.

«Экипаж готов к выполнению операции по перестыковке», — подчеркнул Рогозин.

Он рассказал, что закрытие люков произойдет завтра в 03.30 утра, сама расстыковка в 06.34, а новая стыковка в 07.00.

В намеченный срок, 24 августа, «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог осуществить стыковку с МКС. Корабль приблизился к Международной космической станции менее чем на 100 метров. Однако потом он завис.

Ранее сообщалось, что стыковку «Союза» с МКС перенесли на другой срок.