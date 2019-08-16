Врач посоветовал россиянам не пичкать детей лекарствами

Врач-педиатр Николай Соботюк заявил, что российские родители «пичкают лекарствами» детей с температурой, вместо того, чтобы дать иммунитету справится с инфекцией, передает портал «Медикфорум».

Он отметил, что на Западе ребенку с температурой дают жаропонижающее и промывают нос.

«А у нас сразу — интерфероны, вифероны, антибиотики, бакпрепараты для лечения дисбактериоза», — отметил он.

Медик добавил, что родители дают детям таблетки бесконтрольно.

Он также рассказал, что в первые годы жизни большое количество таблеток может нанести подрастающему организму вред.