Ученые объяснили любовь кошек к траве
Ученые выяснили, зачем кошки едят траву. Об этом передает издание Naked Science.
Сообщается, что исследователи провели опрос более тысячи владельцев кошек.
Как стало известно, 71% животных пытались шесть раз поесть растения за период наблюдения в три часа в день.
Однако согласно данным опросов, 11% кошек не собирались этого делать.
По мнению ученых, поедание травы является инстинктивной потребностью кошек, которое таким образом помогает избавиться им от кишечных паразитов.
Также ученые порекомендовали покупать специальную траву в зоомагазинах, чтобы кошки не могли отравиться.
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