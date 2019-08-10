Ученые объяснили любовь кошек к траве

Ученые выяснили, зачем кошки едят траву. Об этом передает издание Naked Science.

Сообщается, что исследователи провели опрос более тысячи владельцев кошек.

Как стало известно, 71% животных пытались шесть раз поесть растения за период наблюдения в три часа в день.

Однако согласно данным опросов, 11% кошек не собирались этого делать.

По мнению ученых, поедание травы является инстинктивной потребностью кошек, которое таким образом помогает избавиться им от кишечных паразитов.

Также ученые порекомендовали покупать специальную траву в зоомагазинах, чтобы кошки не могли отравиться.

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