Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен
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Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, полет был перенесен с ноября на декабрь 2019 года.
«Первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 17 декабря», — уточнил источник.
Свой первый испытательный беспилотный полет на МКС Crew Dragon совершил еще в марте.
Запуск с экипажем планировался в сентябре, однако был перенесен на более поздний срок из-за взрыва, который произошел при испытании системы аварийного спасения корабля на мысе Канаверал в апреле.
Ранее были названы сроки запуска Crew Dragon с экипажем к МКС.