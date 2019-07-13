Названа дата пуска ракеты «Протон-М»

Государственная комиссия определила дату пуска ракеты-носителя «Протон-М» с астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ». Об этом сообщает Роскосмос.

Как отмечается, запуск пройдет 13 июля с космодрома Байконур.

Уточняется, что первоначально старт планировался на 21 июня, но был перенес на 12 июля из-за разрядившейся батареи «Спектра».

В конце концов, запуск решили отложить до 13 июля, что устранить все замечания на ракете.

Основная цель научного аппарата «Спектр-РГ» — исследовать Вселенную в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения и создать «карту» Вселенной, отображающей различные скопления галактик.

Ранее сообщалось, что перенесен запуск обсерватории «Спектр-РГ».