Где лучше смотреть на лунное затмение в Москве

Представители Московского планетария рассказали о том, где лучше наблюдать лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что наиболее благоприятный вид откроется на территории Крыма и Северного Кавказа.

По словам ученых, там лучший ракурс достигается из-за того, что высота Луны над горизонтом достигнет 20°.

Кроме того, в планетарии заявили, что в Москве при условии безоблачных погодных условий затмение будет также хорошо видно. Однако ученые советуют использовать бинокль или небольшой телескоп.

Эксперты также отметили, что недалеко от затмения можно будет наблюдать Юпитер и сияющий Сатурн.

Ранее полное солнечное затмение можно было наблюдать 3 июля 2019 года. Его смогли наблюдать жители Западного полушария.