SpaceX вновь потеряла спутники в космосе

Компания SpaceХ, вероятно, упустила восемь из 60 запущенных ранее спутников системы Starlink. Об этом рассказал американский астроном Джонатан Макдауэлл в твиттере.

По его словам, восемь аппаратов компании не вышли на расчетные орбиты, а следуют по аномальным траекториям в космосе.

Как отмечается, это может означать, что спутники были потеряны.

Ранее сообщалось, что SpaceX потеряла три спутника для глобального интернета.

Starlink — спутниковая сеть, которая должна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.