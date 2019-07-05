SpaceX вновь потеряла спутники в космосе
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Компания SpaceХ, вероятно, упустила восемь из 60 запущенных ранее спутников системы Starlink. Об этом рассказал американский астроном Джонатан Макдауэлл в твиттере.
По его словам, восемь аппаратов компании не вышли на расчетные орбиты, а следуют по аномальным траекториям в космосе.
Как отмечается, это может означать, что спутники были потеряны.
Ранее сообщалось, что SpaceX потеряла три спутника для глобального интернета.
Starlink — спутниковая сеть, которая должна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.