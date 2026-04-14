Россияне стали чаще читать книги братьев Стругацких

В России повысился интерес к творчеству братьев Бориса и Аркадия Стругацких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «КИОН Строки».

Спрос на книги Стругацких за 2025 год увеличился в 3,5 раза, а интерес к фантастике — на четверть. Лидером рейтинга среди произведений этих писателей стал «Пикник на обочине». В топ-5 работ авторов вошли «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров» и «Полдень, XXII век». Наиболее активной аудиторией этих книг стали мужчины от 35 до 54 лет.

Как отмечает анализ, «Пикник на обочине» вошел не только в авторский рейтинг, но и в число самых популярных фантастических произведений на платформе наряду с «Тоннелем» Яны Вагнер, «Дюной» Фрэнка Герберта, «Укрытием» Хью Хауи и «Форсайтом» Сергея Лукьяненко.

В сентябре 2025-го «КИОН» рассказал, что Юлия Снигирь исполнила главную женскую роль в сериале «Полдень».

Проект снимается по роману Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». Действие романа и сериала развивается в 2278 году. По сюжету, ученый Максим Каммерер отправляется на миссию найти Льва Абалкина — прогрессора, который, вопреки правилам, прервал свою экспедицию на планете Надежда и вернулся на Землю.

Ранее Матвеев назвал творчество Стругацких российским литературным наследием.