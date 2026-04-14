Бывшая советская республика заменит все русские названия сел

Жапаров: Киргизия до конца 2027 года заменит все русскоязычные названия сел

Власти Киргизии до конца 2027 года намерены заменить все русскоязычные названия сел. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров, передает ТАСС.

«Планируем завершить эту работу в следующем году», — сказал глава государства.

Он добавил, что не поддерживает присвоение населенным пунктам имен киргизских исторических личностей.

По данным ТАСС, с момента избрания Садыра Жапарова на пост президента Киргизии в январе 2021 года в стране официально были изменены названия более полутора десятков населенных пунктов.

До этого Жапаров высказался о возможности прекращения экономического сотрудничества с Россией. Он обратил внимание, что некоторые страны Евросоюза, несмотря на санкции, продолжают работать с Россией. Президент отметил, что Киргизия выполняла и будет выполнять свои международные обязательства, но не может жертвовать интересами граждан и экономическим развитием страны.

Жапаров напомнил, что его страна покупает российские нефть, газ, пшеницу и другие продукты питания, которые крайне необходимы для развития экономики Киргизии. Это является основной причиной того, что отказаться от сотрудничества с Россией невозможно, добавил он.

Ранее в Киргизии высказались о политике сохранения русского языка.