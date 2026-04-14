В МИД РФ заявили, что западное меньшинство «подмяло» секретариат ООН

Логвинов: западные державы подмяли под себя секретариат ООН
Западные государства «подмяли» под себя секретариат ООН, заявил директор департамента международных организаций министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов. Он высказался о ситуации в ходе интервью для РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш уделяет очень много времени реализации собственных амбициозных проектов, включая инициативу «ООН-80». При этом он «забывает об уставных обязанностях», подчеркнул Логвинов.

«Существенную «лепту» в эти негативные тенденции вносит секретариат ООН, который «подмяли» под себя представители западного меньшинства. Несмотря на формально нейтральный статус, ооновские чиновники в своей массе беззастенчиво отрабатывают указания собственных столиц», — добавил дипломат.

Гутерриш анонсировал запуск инициативы «ООН-80» в марте прошлого года. Цель проекта заключается в повышении эффективности работы Организации Объединенных Наций и сокращении ее расходов. Реформирование проходит на фоне уменьшения взносов Соединенных Штатов в бюджет ООН и пересмотра американским руководством подходов к финансированию международных гуманитарных программ.

