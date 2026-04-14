В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с отключением электроснабжение на ЗАЭС

Константин Михальчевский/РИА Новости

Группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за ситуацией с отключением внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном в соцсети Х.

Кроме того, МАГАТЭ продолжает «консультации с российской и украинской сторонами по вопросу установления локального режима прекращения огня для проведения ремонта еще одной линии электропередачи ЗАЭС».

До этого пресс-служба ЗАЭС сообщила об отключении внешнего электроснабжения на станции. Речь шла о высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

Отмечается, что линия «Днепровская» не работает с 24 марта. В пресс-службе АЭС подчеркнули, что для обеспечения внутренних потребностей были задействованы резервные дизель-генераторы.

7 апреля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил снаряд на спортивно-оздоровительный комплекс ЗАЭС. По данным администрации Энергодарского городского округа, детей внутри не было, и никто не пострадал.

Ранее Россия предъявила МАГАТЭ претензии из-за необъективных оценок по ЗАЭС.

 
