«Руссо-Балт» показал на фото новый микроавтобус с боковой сдвижной дверью

Компания «Руссо-Балт» опубликовала фото нового микроавтобуса, сообщает журнал Motor.

Судя по компьютерному прототипу, новинка будет заметно короче ранее представленного коммерческого фургона Ф200. В пресс-службе бренда изданию сообщили, что сейчас проектируется такая версия, которая будет предлагаться в 12-местном исполнении или в виде автодома, при этом доступна гибридная силовая установка, а высота потолка составит 2200 мм.

Для удобства посадки и высадки пассажиров автомобиль получил боковую сдвижную дверь — аналогично нижегородской «Газели». Пассажирская версия дополнит стартовую линейку марки, в которую также войдут фургон Ф200 и готовящийся внедорожник, причем все три модели будут выпускаться под заказ. Официальный дебют 12-местного микроавтобуса намечен на вторую половину 2027 года.

Напомним, что в январе 2026 года компания представила фургон Ф200 с футуристичным дизайном, напоминающим Tesla Cybertruck. Его габариты составляют 5950 мм в длину, 2000 мм в ширину и 2550 мм в высоту, причем благодаря высокой крыше водитель и пассажиры могут находиться внутри стоя в полный рост.

Фургон оснащается электродвигателем мощностью 200 л.с и литий-железо-фосфатной батареей на 115 кВт·ч, заявленный запас хода — 400 км, кузов выполнен из неокрашенной нержавеющей стали, а грузоподъемность составляет 1 тонну.

Стартовая цена Ф200 — от 6,5 млн рублей, первые экземпляры обещают доставить покупателям в январе 2027 года.

Оригинальные автомобили «Руссо-Балт» выпускались в Российской империи с 1909 по 1918 год, за это время было собрано несколько сотен машин.

До этого стало известно, что пермский автопроизводитель «Руссо-Балт», возродивший исторический российский бренд, готовит новую модификацию своего электрического фургона, адаптированную для эксплуатации в условиях плотной городской застройки.

