Война США и Израиля против Ирана
Стал известен один вопрос Ирана к США на переговорах в Исламабаде

Reuters: Аракчи на переговорах в Исламабаде обратился к США с вопросом о доверии
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время переговоров с США в Исламабаде 11 апреля обратился к американской делегации с вопросом о доверии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Как мы можем вам доверять, если на последней встрече в Женеве вы заявили, что США не будут нападать, пока идет дипломатический процесс?» — задал вопрос Аракчи.

Источники агентства рассказали, что Аракчи, который обычно ведет себя очень сдержанно, в этот раз говорил более резко. Ответ представителей США на вопрос главы МИД Ирана в материале Reuters не приводится.

17 февраля в Женеве прошли переговоры Ирана и США. Как сообщало иранское новостное агентство IRNA, по итогам этой встречи, стороны добились прогресса в достижении взаимопонимания по ряду вопросов, представляющих общий интерес. Иран и США договорились продолжить переговоры о деталях после того, как будут проведены консультации в их столицах.

Однако уже 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент объяснил начало атак «иссякшим терпением». По его словам, иранцы то хотели заключить сделку, то не хотели. Глава Белого дома отметил, что Иран в итоге отказался от сделки с США и отверг возможность отказаться от своих ядерных амбиций.

