Могут ли гормональные препараты вызвать рак яичников, ответил онколог

Для современных гормональных препаратов нет какой-то доказанной взаимосвязи с развитием рака яичников. В большинстве случаев новообразования яичников не относятся к гормонозависимым опухолям, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог, заведующий отделением клинической фармакологии и химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Румянцев.

«Глобально мы используем термин «рак яичников», хотя это собирательное понятие, потому что в одном органе могут развиваться разные злокачественные образования. Самая частая форма — это так называемые серозные карциномы высокой степени злокачественности (high grade). Они, строго говоря, не относятся к гормонозависимым опухолям. Гормональный фон может играть определенную роль на этапе развития опухоли, но, когда она уже возникла, он не имеет большого значения», — рассказал врач.

По словам врача, некоторые гормональные особенности могут создавать определенный предрасполагающий фон. Но ни один из этих факторов сам по себе не является достаточной причиной для возникновения злокачественной опухоли.

«Для современных гормональных препаратов нет какой-то доказанной взаимосвязи с развитием рака яичников, поэтому и бояться их не стоит. На сегодняшний день адекватного ответа на вопрос, почему у конкретного человека возникает злокачественная опухоль, нет. И это относится не только к раку яичников, но и к любым другим злокачественным образованиям», — заметил доктор.

