Сомнолог предупредила, что ранние подъемы могут разрушить здоровье «сов»

Ранние подъемы для многих людей, чьи биологические часы настроены иначе, могут обернуться серьезным ударом по организму. Об этом «Газете.RU» рассказала рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» София Черкасова.

Главная ошибка многих «новоиспеченных жаворонков» — вера в то, что сам по себе ранний час обладает какой-то магической силой. На самом деле состояние нашего здоровья зависит не от цифр на циферблате, а от того, насколько график совпадает с внутренними настройками организма.

«Сам по себе подъем в 5 утра не «разрушает здоровье». Риск определяется не временем на часах, а соответствием режима вашим биологическим ритмам, а также достаточным количеством сна», — объясняет Черкасова.

У каждого из нас есть свой хронотип. У «сов» циркадный ритм естественно смещен на более позднее время. Если такой человек заставляет себя вставать на рассвете, но при этом не может лечь спать пораньше, возникает хроническое недосыпание. Именно оно становится отправной точкой для развития патологий.

Когда «сова» регулярно встает в 5 утра, не обеспечивая себе полноценный 7–9-часовой отдых, возникает циркадная десинхронизация. Это состояние, при котором внутренние процессы организма (выработка гормонов, температура тела, работа пищеварения) расходятся с внешним графиком жизни.

По словам сомнолога, такие систематические нарушения связаны с серьезными последствиями в долгосрочной перспективе:

— снижение интеллекта и продуктивности: ухудшаются память, внимание и скорость реакции;

— психоэмоциональные проблемы: растет уровень тревожности и риск развития депрессивных состояний;

— метаболические нарушения: сбой биоритмов провоцирует набор веса и проблемы с обменом веществ;

— сердечно-сосудистые заболевания: повышается риск скачков давления и нарушений сердечного ритма.

Хорошая новость заключается в том, что хронотип человека не является абсолютно жестким, он частично пластичен. Однако процесс адаптации требует времени и правильных инструментов, а не просто силы воли.

«Если «сова» переводит режим постепенно, получает достаточное количество сна, использует утренний яркий свет и ограничивает вечерний свет, организм обычно постепенно адаптируется», — отмечает эксперт.

Проблемы и болезни приходят тогда, когда ранний подъем сочетается с поздним засыпанием, вечерними нагрузками и полным отсутствием световой коррекции. Организм просто не понимает, когда ему нужно бодрствовать, а когда — восстанавливаться.

Как понять, что ваш режим стал разрушительным? Черкасова советует внимательно следить за состоянием организма. Есть явные признаки того, что вопрос не в «недостатке воли», а в реальном дефиците ресурсов:

— стойкая дневная сонливость: вы чувствуете себя разбитым весь день, независимо от количества выпитого кофе;

— раздражительность: любая мелочь выводит из себя, а уровень стресса зашкаливает;

— частые инфекции: иммунитет не справляется, и вы начинаете «цеплять» каждый вирус;

— изменения в теле: растет вес при привычном питании или повышается артериальное давление.

«В этих случаях вопрос не в «пяти утра», а в дефиците сна и рассинхронизации. Рациональный подход — либо обеспечить ранний отбой и стабильный режим, либо выбирать подъем, соответствующий вашему хронотипу», — подчеркивает врач-сомнолог.

Ранний подъем может стать отличным инструментом для тех, кто генетически к этому предрасположен или сумел выстроить полноценный режим сна. Но если утренняя активность превращается в ежедневную пытку, ценой которой становятся метаболические нарушения и сердечные проблемы, стоит пересмотреть свои приоритеты, резюмировала врач.

