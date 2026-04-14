Россиянам объяснили, как правильно обрабатывать питомца от клещей

Благоприятная зимовка привела к высокой выживаемости клещей, поэтому готовить защиту питомцу нужно уже сейчас. Как не пропустить первые симптомы укуса и выбрать эффективные средства, «Газете.Ru» рассказала Мария Игнатова — продакт-менеджер бренда Spets с 10-летним опытом разработки продуктов, которая прорабатывала состав репеллентных биокапель для собак вместе с технологами и ветеринарами.

Эксперт отметила, что главная угроза для собаки — даже не сам укус, а инфекции, которые клещ передает со слюной. Самая распространенная и смертельно опасная болезнь — пироплазмоз (бабезиоз). Возбудитель разрушает эритроциты, без лечения животное может погибнуть за несколько дней.

Второе по значимости — боррелиоз (болезнь Лайма), который поражает суставы, сердце и нервную систему, причем симптомы могут проявиться через месяцы после укуса.

«Первые признаки часто неспецифичны и напоминают обычную усталость. Собака становится вялой, теряет интерес к играм, снижается аппетит, но появляется повышенная жажда. Температура поднимается до 40–42°C. Позже могут добавиться тремор конечностей, учащенное дыхание и диарея. Более тяжелые симптомы — потемнение мочи (цвета чая), желтушность слизистых, слабость и даже парез задних лап», — предостерегает Игнатова.

Эксперт предупредила, что после любого обнаруженного укуса за собакой нужно наблюдать не менее месяца, и посоветовала после каждой прогулки осматривать шерсть, особенно на морде, шее, в подмышках и на животе.

Она также рассказала, что все средства от клещей делятся на две группы.

Акарициды убивают паразита при контакте, но обладают токсичностью. Репелленты отпугивают, безопасны, но менее долговечны. «Оптимальная стратегия — это системный подход: использовать акарицидные капли или таблетки по инструкции, а перед прогулкой дополнять их репеллентным спреем», — объяснила эксперт.

Особое внимание она уделила натуральным компонентам. Пиретрум (из далматской ромашки) — натуральный инсектицид, разрешен для щенков и беременных. Масло герани отпугивает клещей, по эффективности сопоставимо с синтетическим ДЭТА. Цитронелла тоже работает, но у нее резкий запах, который может вызвать стресс у чувствительных собак.

«Когда вы смотрите на упаковку репеллента, переворачивайте флакон и читайте состав. В качественном средстве не должно быть просто «парфюмерной композиции» или «отдушки» вместо конкретных названий масел. К тому же если вместо пиретрума, герани, цитронеллы там стоит обезличенное «экстракт растений», — такое средство вряд ли надежно защитит вашу собаку», — подчеркнула Игнатова.

Она также обратила внимание на правильное нанесение капель. Капли должны попадать на кожу, а не на шерсть. Для собак весом от 20 кг содержимого одной пипетки недостаточно — его нужно разделить на 2–4 точки вдоль спины. После нанесения нельзя гладить собаку 2–4 часа, а купать — минимум двое суток.

Натуральные репелленты разрешены для беременных и кормящих собак, но с осторожностью. Признаки индивидуальной непереносимости: покраснение, зуд, отек в месте нанесения, слюнотечение, рвота, дрожь, одышка. «Если заметили подобные симптомы — немедленно смойте препарат и покажите собаку ветеринару», — предупредила эксперт.

Она также призвала владельцев не полагаться только на капли. По ее словам, ни одно средство — ни химическое, ни натуральное — не дает 100% гарантии и не лечит уже начавшуюся инфекцию.

«Даже при регулярной обработке осматривайте собаку после каждой прогулки. Если нашли клеща — аккуратно удалите его. В течение месяца следите за состоянием собаки: при малейшей вялости, отказе от еды, потемнении мочи — немедленно сдавайте анализ на пироплазмоз», — заключила Игнатова.

Ранее россиян предупредили, почему клеща нельзя заливать маслом и керосином.