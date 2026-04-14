В России раскрыли курс нового премьера Венгрии в отношении Украины

Политолог Бондаренко: Мадьяр не будет сговорчивее Орбана в вопросах Украины

Победивший на выборах премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр вряд ли окажется сговорчивее своего предшественника Виктора Орбана в вопросе Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Олег Бондаренко.

«Более сговорчивым в украинском вопросе Мадьяр не станет <...>. По большому счету и здесь Мадьяр продолжит курс Орбана», — заявил Бондаренко.

По его словам, от Мадьяра можно ожидать символических жестов в адрес Киева. Так, Будапешт может разблокировать выделение кредита на €90 млрд Украине. При этом поставок оружия от будущего премьера Венгрии ожидать не стоит, указал политолог.

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах в Венгрии, заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

Он также выразил надежду на снятие введенных Евросоюзом (ЕС) ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине. Мадьяр добавил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России.

Мадьяр также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

