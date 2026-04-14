Губернатор Тегерана заявил о стремлении расширить сотрудничество с Москвой

Мотамедиан: Тегеран и Москва работают над дорожной картой по сотрудничеству

Москва и провинция Тегеран ведут работу над дорожной картой по расширению двустороннего сотрудничества. Об этом в ходе интервью для агентства IRNA сообщил губернатор иранского региона Мохаммад Садег Мотамедиан.

Он пообщался с журналистами после встречи с послом России в Иране Алексеем Дедовым.

«Провинция Тегеран в сфере финансово-денежных операций, логистики, а также как один из важнейших экономических центров страны обладает значительным потенциалом для развития международного сотрудничества. В этом направлении мы прикладываем усилия для выработки дорожной карты для расширения сотрудничества между провинцией Тегеран, Москвой и другими регионами с соответствующим потенциалом», — рассказал Мотамедиан.

Губернатор добавил, что иранская сторона предложила РФ организовать совместные заседания по проблемам экологии. По его словам, такие встречи могут позволить Исламской Республике перенять российский опыт в данной сфере.

Как отметил Мотамедиан, Тегеран также заинтересован во взаимодействии Москвы в ряде иных областей. Среди них — развитие городского транспорта и логистики, реализация концепции «Умный город», борьба с загрязнением воздуха.

Ранее Путин заявил, что Россия остается верным другом Ирана.