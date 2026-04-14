Быть услышанным: как цифровые технологии помогают людям с аутизмом

В последние годы международные исследования в области аутизма демонстрируют реальный прогресс в понимании того, какие методы позволяют поддерживать детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра. Все больше внимания уделяется не только диагностике, но и реальным возможностям человека общаться, учиться, участвовать в социальной жизни и выстраивать отношения с другими людьми.
В апреле 2026 года Фонд «Обнаженные сердца» в рамках Всемирного месяца информирования об аутизме запустил информационную кампанию «Аутизм: у меня
нет есть слов». Мы хотим напомнить: человек с аутизмом хочет и может общаться — если рядом есть поддержка, понимание и доступные программы помощи.
РАС (расстройство аутистического спектра) — нарушение развития, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии и коммуникации, а также наличием ограниченного, стереотипного, повторяющегося поведения и/или интересов. Эти поведенческие проявления называют «ключевыми дефицитами» аутизма.
Общие признаки аутизма:
— Выраженные трудности в социальной коммуникации и взаимодействии — например, сложно инициировать общение, поддерживать диалог или понимать эмоции собеседника.
— Трудности в обработке сенсорной информации — некоторые обычные для нейротипичных людей звуки, запахи или другие сенсорные стимулы могут казаться слишком интенсивными или дискомфортными.
— Повторяющееся поведение (движения, действия, фразы или звуки) и ригидность (сопротивление изменениям, выраженная приверженность рутинам).
Большинство детей — как с аутизмом (96%), так и нейротипичных (93%) — используют цифровые технологии для отдыха. Но для детей с расстройствами аутистического спектра они становятся частью программ помощи. Положительное влияние технологий на жизнь детей с аутизмом и их семей отмечается чаще, чем в группе типично развивающихся сверстников.
Что такое ААК и зачем она нужна?
Альтернативная и аугментативная (дополнительная) коммуникация (ААК) — это группа методов, которые используются для понимания и передачи сообщений людьми с отсутствием или значительными ограничениями устной речи.
В основе ААК лежит идея о том, что коммуникация может происходить по разным каналам. Чем больше у человека возможностей выражать инициативу, быть понятым и получать отклик, тем больше это отражается на его когнитивном и личностном развитии. Важно подчеркнуть, что речь почти никогда не идет о замене вербальных средств на невербальные — речь идет о дополнении одной системы другой.
Исследования показывают, что использование ААК не может навредить ребенку или затормозить развитие речи. Напротив, дополнительные средства помогают сделать язык более наглядным и доступным, а также дают возможность ребенку продолжать слышать обращенную к нему речь и учиться ее понимать.
Альтернативная и дополнительная коммуникация: в чем разница?
Альтернативная коммуникация используется в случаях, когда речь серьезно затруднена или невозможна. Дополнительная же коммуникация применяется совместно с вербальной речью.
Вербальная речь — самый быстрый способ передачи информации. Как только ребенок начинает чувствовать, что может с ее помощью получать желаемое, комментировать и задавать вопросы, она постепенно вытесняет дополнительные средства. Однако около 30% аутичных людей остаются минимально вербальными и полностью зависят от устройств альтернативной коммуникации в повседневной жизни — для них это единственный способ общения.
Выделяют три основные категории альтернативных коммуникаций:
1. Без технических средств — жестовый язык, язык тела.
2. Низкотехнологичные средства — картинки, написанные слова, конкретные предметы.
3. Высокотехнологичные устройства — смартфоны и планшеты со специальными программами.
В России используются такие приложения, как JABtalk, LetMeTalk, «Говори Молча». Среди международных решений выделяют SoundingBoard, SymboTalk и другие. Более 50% аутичных детей применяют цифровые устройства и приложения для коммуникации и обучения.
Однако, несмотря на широкое распространение этих инструментов и доказанную эффективность, вокруг альтернативной и дополнительной коммуникации до сих пор сохраняется немало опасений. Родители и специалисты часто относятся к введению альтернативной коммуникации с осторожностью, опасаясь, что это может замедлить развитие речи или «заменить» ее.
Разберем самые распространенные мифы.
Миф 1: Альтернативная коммуникация мешает развитию собственной речи.
Дополнительные системы делают коммуникацию наглядной и понятной. Ребенок получает возможность последовательно сообщать о своих желаниях, что снижает тревожность, помогает преодолеть коммуникативные барьеры и стимулирует развитие речи. ААК развивает социальные навыки и совместное внимание, которые являются фундаментом для формирования устной речи. Многие дети, использующие ААК, со временем начинают говорить.
Миф 2: Ребенок должен «дорасти» до использования альтернативной коммуникации.
Возрастных норм не существует. Неразумно откладывать введение дополнительной коммуникации на годы. ААК позволяет одновременно развивать речь и коммуникативные функции. Дети быстро осваивают инструменты, потому что их начинают понимать, и именно это усиливает мотивацию к общению.
Миф 3: Сначала нужно освоить низкотехнологичные средства, а потом переходить к планшетам.
Подбор метода должен основываться на оценке навыков, возрасте и мотивации ребенка. Некоторые дети быстрее учатся пользоваться электронными устройствами.
Ключевой принцип должен состоять в том, чтобы подбирать инструмент под ребенка, а не «дотягивать» ребенка до инструмента. Учитываются коммуникативные функции (просьба, ответ, комментарий), потребности семьи и специалистов, а также удобство обслуживания выбранного средства.