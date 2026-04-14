Быть услышанным: как цифровые технологии помогают людям с аутизмом

Распространенный стереотип — аутичным людям «нечего сказать». Но это миф. Им есть что сказать, просто иногда им нужно больше времени, внимания и поддержки специалистов, работающих по программам с доказанной эффективностью. Эксперты Фонда «Обнаженные сердца» детский невролог Святослав Добвня и клинический психолог Татьяна Морозова рассказывают о современных подходах, которые помогают людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) общаться, учиться и быть понятыми. Среди таких инструментов – альтернативная и дополнительная коммуникация (ААК), а также цифровые технологии, которые все чаще становятся частью программ помощи.

В последние годы международные исследования в области аутизма демонстрируют реальный прогресс в понимании того, какие методы позволяют поддерживать детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра. Все больше внимания уделяется не только диагностике, но и реальным возможностям человека общаться, учиться, участвовать в социальной жизни и выстраивать отношения с другими людьми.

В апреле 2026 года Фонд «Обнаженные сердца» в рамках Всемирного месяца информирования об аутизме запустил информационную кампанию «Аутизм: у меня нет есть слов». Мы хотим напомнить: человек с аутизмом хочет и может общаться — если рядом есть поддержка, понимание и доступные программы помощи.

Что такое аутизм? РАС (расстройство аутистического спектра) — нарушение развития, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии и коммуникации, а также наличием ограниченного, стереотипного, повторяющегося поведения и/или интересов. Эти поведенческие проявления называют «ключевыми дефицитами» аутизма. Общие признаки аутизма: — Выраженные трудности в социальной коммуникации и взаимодействии — например, сложно инициировать общение, поддерживать диалог или понимать эмоции собеседника. — Трудности в обработке сенсорной информации — некоторые обычные для нейротипичных людей звуки, запахи или другие сенсорные стимулы могут казаться слишком интенсивными или дискомфортными. — Повторяющееся поведение (движения, действия, фразы или звуки) и ригидность (сопротивление изменениям, выраженная приверженность рутинам).

Большинство детей — как с аутизмом (96%), так и нейротипичных (93%) — используют цифровые технологии для отдыха. Но для детей с расстройствами аутистического спектра они становятся частью программ помощи. Положительное влияние технологий на жизнь детей с аутизмом и их семей отмечается чаще, чем в группе типично развивающихся сверстников.

Что такое ААК и зачем она нужна?

Альтернативная и аугментативная (дополнительная) коммуникация (ААК) — это группа методов, которые используются для понимания и передачи сообщений людьми с отсутствием или значительными ограничениями устной речи.

В основе ААК лежит идея о том, что коммуникация может происходить по разным каналам. Чем больше у человека возможностей выражать инициативу, быть понятым и получать отклик, тем больше это отражается на его когнитивном и личностном развитии . Важно подчеркнуть, что речь почти никогда не идет о замене вербальных средств на невербальные — речь идет о дополнении одной системы другой.

Исследования показывают, что использование ААК не может навредить ребенку или затормозить развитие речи. Напротив, дополнительные средства помогают сделать язык более наглядным и доступным, а также дают возможность ребенку продолжать слышать обращенную к нему речь и учиться ее понимать.

Альтернативная и дополнительная коммуникация: в чем разница?

Альтернативная коммуникация используется в случаях, когда речь серьезно затруднена или невозможна. Дополнительная же коммуникация применяется совместно с вербальной речью.

Вербальная речь — самый быстрый способ передачи информации. Как только ребенок начинает чувствовать, что может с ее помощью получать желаемое, комментировать и задавать вопросы, она постепенно вытесняет дополнительные средства. Однако около 30% аутичных людей остаются минимально вербальными и полностью зависят от устройств альтернативной коммуникации в повседневной жизни — для них это единственный способ общения.

Выделяют три основные категории альтернативных коммуникаций:

1. Без технических средств — жестовый язык, язык тела.

2. Низкотехнологичные средства — картинки, написанные слова, конкретные предметы.

3. Высокотехнологичные устройства — смартфоны и планшеты со специальными программами.

В России используются такие приложения, как JABtalk, LetMeTalk, «Говори Молча». Среди международных решений выделяют SoundingBoard, SymboTalk и другие. Более 50% аутичных детей применяют цифровые устройства и приложения для коммуникации и обучения.

Однако, несмотря на широкое распространение этих инструментов и доказанную эффективность, вокруг альтернативной и дополнительной коммуникации до сих пор сохраняется немало опасений. Родители и специалисты часто относятся к введению альтернативной коммуникации с осторожностью, опасаясь, что это может замедлить развитие речи или «заменить» ее.

Разберем самые распространенные мифы.

Миф 1: Альтернативная коммуникация мешает развитию собственной речи.

Дополнительные системы делают коммуникацию наглядной и понятной. Ребенок получает возможность последовательно сообщать о своих желаниях, что снижает тревожность, помогает преодолеть коммуникативные барьеры и стимулирует развитие речи. ААК развивает социальные навыки и совместное внимание, которые являются фундаментом для формирования устной речи. Многие дети, использующие ААК, со временем начинают говорить .

Миф 2: Ребенок должен «дорасти» до использования альтернативной коммуникации.

Возрастных норм не существует. Неразумно откладывать введение дополнительной коммуникации на годы. ААК позволяет одновременно развивать речь и коммуникативные функции. Дети быстро осваивают инструменты, потому что их начинают понимать, и именно это усиливает мотивацию к общению.

Миф 3: Сначала нужно освоить низкотехнологичные средства, а потом переходить к планшетам.

Подбор метода должен основываться на оценке навыков, возрасте и мотивации ребенка. Некоторые дети быстрее учатся пользоваться электронными устройствами.

Ключевой принцип должен состоять в том, чтобы подбирать инструмент под ребенка, а не «дотягивать» ребенка до инструмента. Учитываются коммуникативные функции (просьба, ответ, комментарий), потребности семьи и специалистов, а также удобство обслуживания выбранного средства.