На ЗАЭС восстановили электроснабжение по внешней линии «Ферросплавная-1»

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС по внешней высоковольтной линии «Ферросплавная-1» восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции в Telegram-канале.

«Все системы работают в нормальном режиме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЗАЭС добавили, что радиационный фон на территории станции и в прилегающих зонах остается в пределах естественных значений, а параметры работы оборудования находятся под постоянным контролем,

Ночью украинские войска войска нанесли удар по расположенному в южной части Запорожской области энергетическому объекту. В результате атаки часть оборудования была повреждена.

Утром стало известно, что на ЗАЭС было отключено электроснабжение внешнее высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Для обеспечения внутренних потребностей были задействованы резервные дизель-генераторы.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты Международного агентства по атомной энергии.

Ранее в МАГАТЭ прокомментировали ситуацию с отключением электроснабжение на ЗАЭС.