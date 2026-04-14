Михаил Литвин попал в базу «Миротворца»

Блогер Михаил Литвин оказался в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец». Это выяснила «Газета».

Литвина обвиняют в поддержке России, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, финансировании подразделений армии РФ.

Михаил Литвин известен по своим роликам с розыгрышами, пранками и челленджам, в том числе с участием дорогих автомобилей. В 2020-м он организовал футбольный клуб «Сахалинец».

В октябре 2024 года Литвин был задержан после того, как он во время матча Медиалиги ударил оскорбившего его ростовского болельщика. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, ставит своей целью выявление личностей и публикацию персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в «черный список» ресурса попали журналисты, артисты и политики, посетившие Крым, Донбасс или вызвавшие негативную реакцию авторов сайта по другим причинам.

Ранее звезду сериалов «СашаТаня» и «Универ» внесли в базу «Миротворца».