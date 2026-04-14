Дзюбой восхитились в Англии

Главный тренер бирмингеской «Астон Виллы» Унаи Эмери в интервью Sport24 отметил высокие игровые качества нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Дзюба и Эмери пересекались в московском «Спартаке» в 2012 году.

«Дзюба был фантастическим игроком, и я многому научился в «Спартаке», — заявил Эмери.

13 апреля «Акрон» Дзюбы проиграл «Динамо». Игра прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Артур, Николя Муми Нгамале и Константин Тюкавин. У проигравшей команды отличились Беншимол и Стефан Лончар.

После этой игры динамовский клуб набрал 34 очка и закрепился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинский коллектив с активом в 22 балла сохранил за собой 12-ю позицию в турнирной таблице.

Ранее Артем Дзюба рассказал о проблемах в «Акроне».