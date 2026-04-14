В Забайкалье бывший наркополицейский попался на «закладках»

СК: в Забайкалье бывшего сотрудника МВД подозревают в сбыте наркотиков
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Забайкалье в отношении бывшего сотрудника подразделения по контролю за оборотом наркотиков возбуждено два уголовных дела. Фигуранта подозревают в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий, сообщили в региональном ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый, будучи сотрудником полиции, используя должностные полномочия, незаконно покупал, хранил и продавал наркотики. Правоохранители установили, что в июне 2025 года фигурант связался с группой по распространению наркотиков через один из мессенджеров и при помощи «закладок» сбывал наркотические средства.

Сотрудники регионального ФСБ арестовали наркополицейского, после возбуждения уголовного дела его уволили из органов внутренних дел. Подозреваемый заключен под стражу, уточнили в ведомстве.

В ноябре прошлого года в Москве задержали 11 человек, подозреваемых в ведении нелегального бизнеса по продаже наркотиков на 25 млн рублей — ходе обысков было изъято свыше 150 килограммов запрещенных веществ.

Ранее в Барнауле осудили дезертира, организовавшего группу по сбыту наркотиков.

 
Теперь вы знаете
Реестр антипрививочников, новые правила учета стажа и $100 чаевых от Трампа. Что нового к утру 14 апреля
