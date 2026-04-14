Фигуристка Евгения Медведева попала в базу «Миротворца»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева внесена в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет RT.

Российскую спортсменку обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке специальной военной операции (СВО).

До этого звезду сериалов «СашаТаня» и «Универ», российскую актрису Валентину Рубцову внесли в базу «Миротворца». На Украине артистку обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны, а также в публичном одобрении действий России. Администраторы сайта «Миротворец» объяснили включение Рубцовой в список тем, что в одном из интервью она назвала Крым российским.

В феврале в базу «Миротворца» попал российский телеведущий Дмитрий Хрусталев. Это произошло после его участия в программе «Шаг к мечте», в которой он свозил четырех мальчиков из Макеевки на танковый полигон, где прокатил их на технике и дал пострелять из автоматов и орудий. Хрусталева обвинили в пропаганде «войны, российского фашизма и нацизма», а также в «публичной поддержке российской агрессии и участии в мероприятиях, направленных на героизацию военных преступников».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он содержит базу личных данных журналистов, артистов, политиков, спортсменов, военнослужащих, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо другой причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Ранее Джигурда назвал наградой признание его угрозой нацбезопасности Украины.

 
