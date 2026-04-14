Мерца назвали «новым Шольцем» в одном вопросе относительно Украины

Член бундестага Бруггер: Мерц стал новым Шольцем в вопросе поставок Taurus ВСУ
Заместитель председателя партии «Зеленых» в бундестаге Агнешка Бруггер раскритиковала позицию канцлера Фридриха Мерца в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus Украине, назвав его «новым Олафом Шольцем». Об этом сообщает телеканал n-tv.

По ее словам, поставка ракет Taurus «давно назрела».

«Фридрих Мерц со своими оправданиями по этому вопросу стал новым Олафом Шольцем», — сказала Бруггер.

В конце марта Мерц заявлял, что Украина более не нуждается в немецких дальнобойных ракетах Taurus, поскольку у нее появилась своя альтернатива. Политик отметил, что ранее он выступал за передачу Киеву таких ракет в связи с тем, что в запасах бундесвера их было достаточно. Однако теперь, когда Украина вооружена «лучше, чем когда-либо прежде», необходимость в таких поставках пропала, считает Мерц.

24 февраля глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не пересматривал позицию и все еще не намерен поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, эти ракеты не способны повлиять на исход конфликта и не поспособствуют его завершению. В то же время передача Taurus ВСУ может спровоцировать эскалацию, заметил глава МО ФРГ.

Ранее в Германии заявили о праве РФ обеспечивать собственную безопасность.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

