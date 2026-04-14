Автобус наехал на пешеходов на остановке в Челябинске

Водитель пассажирского автобуса сбил двух пешеходов в Челябинске. Об этом сообщает 31tv.ru.

По информации журналистов, ДТП произошло на остановке «Барбюса» на улице Дзержинского. Как рассказали очевидцы, женщина пыталась перебежать из одного транспорта в другой. В результате она попала под колеса автобуса, также на земле оказался еще один человек.

«Очевидцы сразу бросились на помощь пострадавшим. На место вызвали экстренные службы», — говорится в материале.

Врачи увезли пострадавшую женщину в больницу. Сейчас на месте происшествия продолжают работать инспекторы ГАИ.

10 апреля Telegram-канал KazanFirst написал, что на проспекте Ямашева в Казани автомобиль переехал мужчину, который лежал на проезжей части. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, водитель машины Renault не выбрал безопасную скорость движения и наехал на 51-летнего пешехода. В результате тот получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники правоохранительных органов приступили к установлению всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Омске автомобиль влетел в детей на тротуаре.

 
