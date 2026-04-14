Алсу назвала пункт, который исключила из райдера

Певица Алсу сообщила «Пятому каналу», что убрала из райдера шоколад.

Алсу отметила, что раньше в ее райдере числилось очень много шоколада. Она решила от него отказаться. Певица старается минимизировать потребление сахара. Артистка добавила, что ставила над собой эксперимент и некоторое время отказывалась от шоколада полностью.

«Очень тяжело отказаться от сахара. У меня были эксперименты в прошлом году, когда я полностью убирала все углеводы, включая фрукты и ягоды. Не только конфеты. Это очень сложно. Первые две недели меня прямо трясло, когда я видела что-то сладкое. Потом, наоборот, привыкаешь и чувствуешь себя очень классно», — поделилась певица.

Алсу уточнила, что сейчас ест сладкое, но не так часто, как раньше. Артистка старается потреблять больше белка.

В феврале 2026-го Алсу заявила, что Коран — это не просто духовная книга, а путеводитель и инструкция по жизни.

По словам Алсу, в священной книге мусульман предусмотрено все, включая такие тонкие и сложные темы, как брак и развод. Артистка выделила несколько наставлений, каким должен быть брак. Среди них оказались такие характеристики, как ответственность, уважение, милость и договор.

