В Иране раскрыли цель по объему товарооборота с Россией

Россия и Иран намерены развивать сотрудничество и увеличить товарооборот до $30 млрд. Об этом в беседе с агентством IRNA сообщил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан после встречи с послом РФ Алексеем Дедовым.

«Обе стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество с использованием имеющихся возможностей для достижения товарооборота в $30 млрд», — сказал он.

По словам губернатора, Тегеран сыграет значимую роль в этом процессе. Мотамедиан отметил, что провинция настроена на расширение сотрудничества с Москвой, в настоящее время ведется работа над дорожной картой по развитию взаимодействия.

Кроме того, Иран предложил российской стороне организовать совместные заседания, посвященные проблемам экологии, чтобы перенять опыт и возможности РФ в этой сфере.

Мотамедиан отметил заинтересованность иранской стороны в сотрудничестве с Россией в области развития логистики и общественного транспорта в городах, интеграции в Тегеране концепции «Умный город», а также борьбы с загрязнением воздуха.

В январе 2025 года президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

