Эпидемия ВИЧ захватывает Россию

По данным Роспотребнадзора, за три года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Сейчас в 13 регионах России более одного процента жителей заражены ВИЧ, в аналогичной статистике по заболеваемости ВИЧ за 2015 год таких регионов было девять.

Регионом с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции в 2018 году стала Иркутская область — там заражены 1,8% населения. Также эпидения зафиксирована в Свердловской, Кемеровской, Самарской и Оренбургской областях.