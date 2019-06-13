Вульва родившей австрийки стала вырабатывать грудное молоко

Вульва австрийки стала вырабатывать грудное молоко из-за появления в этой области тканей молочной железы. Отчет о необычном случае врачи отделения акушерства и гинекологической эндокринологии университетской больницы Кеплера в Австрии опубликовали в журнале Obstetrics & Gynecology.

Через несколько дней после вторых родов 29-летняя женщина обратилась к гинекологу с жалобами на нарастающий отек в области вульвы и белые выделения. Сначала врачи подумали, что все дело в швах, наложенных после разрывов влагалища во время родов. Однако женщина сообщила, что похожие симптомы у нее были и после рождения первого ребенка.

Осмотрев пациентку, врачи обнаружили, что в области вульвы у нее находится так называемая эктопическая ткань молочной железы — дополнительная «грудь» в нехарактерном для нее месте. И, хотя дополнительного соска при этом не было, имелся выводящий молоко проток.

Дело в том, что у всех млекопитающих есть так называемые зародышевые молочные линии. Во время внутриутробного развития эта область намечает будущие соски и ткани молочных желез. Протоки могут образовываться на всем протяжении этих линий, но в норме никак себя не проявляют. Однако тяжелая беременность спровоцировала аномальную активность тканей, что и привело к выделению молока.

Врачи не стали удалять ткани молочной железы, а лишь купировали симптомы и устранили воспаление — швы привели к застою молока. Они объясняют свое решение тем, что после операции у пациентки могли быть проблемы со здоровьем в будущем. Во время удаления ткань молочных желез может дать метастазы и вызвать появление злокачественной опухоли.

Авторы работы отмечают, что подобный случай — не единственный в своем роде. Примерно у двух человек из 1000 встречаются «дополнительные «соски, причем, по некоторым данным, у мужчин такая аномалия встречается чаще. Однако в основном они располагаются в районе груди или подмышек.