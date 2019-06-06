Названа новая причина появления секса

Французские ученые выяснили, что первые многоклеточные существа перешли от бесполого размножения к сексу из-за распространения «заразных» форма рака. Об этом сообщает PLoS Biology.

По словам Фредерика Томаса из университета Монпелье, многоклеточные организмы довольно быстро перешли к половому размножению, обмениваясь генетическим материалом и комбинируя его.

Он отметил, что такой переход был невыгоден, поскольку животные были вынуждены тратить много энергии и ресурсов на самцов, не способных самостоятельно производить потомство.

Однако, уточнил ученый, причиной такого изменения стало наличие внутри организмов заразных раковых клеток. Иначе говоря, среди тех, кто размножался бесполым путем, генетическое разнообразие было низким, что, в свою очередь, позволяло раковым клеткам распространяться по всей популяции.

По его мнению, именно половое размножение позволяет двум особям произвести потомство с «новым» геном, что защищает их от вторжения раковых клеток.