Врачи рассказали об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна

Туберкулез может появиться у человека из-за курения кальяна.

Об этом рассказал заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутуше, сообщает агентство «Москва».

По его словам, нет четких критериев безопасного для жизни людей содержания жидкостей в вейпах и кальянах, поэтому риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний повышается.

«Кальяны не подвергаются санитарной обработке», — добавил Кутушев.

Также он констатировал, что 8 из 10 вейперов все равно через некоторое время возвращаются к сигаретам.

Ранее Роспотребнадзор отчитался о сотнях тысячах умерших ВИЧ-инфицированных.