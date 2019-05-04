Запущенный корабль Dragon выведен на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту запущенный во Флориде грузовой корабль Dragon. Об этом сообщает SpaceX в твиттере.

В SpaceX отметили, что Dragon уже на пути к МКС.

«Стыковка запланирована на утро понедельника», — говорится в твите.

На борту Dragon находятся 338 кг продуктов для членов экипажа, 357 кг оборудования для американского сегмента станции, 75 кг компьютерного оборудования, и 11 кг грузов, отправляемых по заказу Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что во Флориде состоялся старт грузового корабля Dragon.