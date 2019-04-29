NASA обнаружило проблему с электричеством на американском сегменте МКС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/179/12293179/RTR327LQ-pic905-895x505-15846.jpg">

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировало проблему с электропитанием на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в твиттере NASA.

Отмечается, что проблема была обнаружена этим утром. По данным NASA, в настоящий момент специалисты ищут причину возникновения проблемы и занимаются возобновлением полноценного электропитания МКС.

Подчеркивается, что проблема с электричеством не представляет угрозы для астронавтов.

Ранее сообщалось, что сбой в системе очистки воздуха случился на МКС.