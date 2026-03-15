Российские системы ПВО отразили ночную атаку 170 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 170 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки происходили с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта. За это время дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа над рядом регионов России.

Как уточнили в министерстве, дроны были сбиты над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областей, а также над Краснодарским краем, республиками Адыгея и Крым.

Кроме того, беспилотники были уничтожены над акваторией Черного моря и в Московском регионе. В Минобороны сообщили, что среди них было 20 БПЛА, летевших в сторону Москвы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появилось видео, как российские FPV-дроны сбивают датский Q-35 Heidrun.