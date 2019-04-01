Огромный голубой метеорит замечен в небе над Флоридой
Огромный голубой метеорит, пролетевший над Флоридой в США, попал на видео.
Пользователи соцсететй выложили кадры с видеорегистраторов, где видно, как огромный голубой шар, пролетая, сгорает в атмосфере.
Инцидент произошел вечером 30 марта. Национальная метеослужба в Таллахасси подтвердила, что метеор был зафиксирован в юго-восточной части Соединенных Штатов около 23.52 по местному времени.
Ранее сообщалось, что взрыв «огромного» метеорита над Камчаткой попал на видео.
Can Somebody Explain This! #area51 #ufo #meteor @bbcnews @igersjax @news4jax @abcnews #news #newsjax #shootingstars #jacksonvilleflorida ☄️ pic.twitter.com/P28wp5tkGE— Jeffrey Cardona (@jeffreycardona1) 31 марта 2019 г.