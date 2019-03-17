Восточный подготовлен для запуска кораблей к МКС

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На космодроме Восточный введена в эксплуатацию трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2», которая пригодна для запуска космических кораблей на орбиту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ одного из российских страховщиков космических запусков.

В документе говорится, что трасса с наклоном 51 градус к экватору открыта для пусков ракет «Союз-2». Также в нем указывается, что на космодроме открыли еще одну трассу с наклоном 64 градуса — она подойдет для запусков «Союзов» со спутниками «Глонасс».

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что хищения на Восточном расследуют заново.