Илон Маск рассказал, что тревожит его после запуска новейшего корабля на МКС
Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что тревожит его больше всего после отправки на МКС первого пилотируемого корабля Crew Dragon с манекеном персонажа фильмов «Чужой» Эллен Рипли на борту. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, наибольшую тревогу у него вызывает стыковка с МКС и и возвращение корабля на землю.
«Раньше мы приближались к космической станции и «рука» «захватывала» и притягивала Dragon 1. В этом случае корабль подлетит к космической станции и пристыкуется сам. Это точно будет что-то новое, чего мы раньше не делали. И возвращение (корабля)», — отметил Маск в ходе пресс-конференции.
Данная миссия, получившая название Demo Mission-1 (DM-1), является дебютной, и пройдет в непилотируемом режиме.
В дальнейшем этот корабль будет использоваться в пилотируемом режиме.
Ранее сообщалось, что ракета Falcon 9 Илона Маска стартовала к МКС.