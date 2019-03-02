Илон Маск рассказал, что тревожит его после запуска новейшего корабля на МКС

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Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что тревожит его больше всего после отправки на МКС первого пилотируемого корабля Crew Dragon с манекеном персонажа фильмов «Чужой» Эллен Рипли на борту. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, наибольшую тревогу у него вызывает стыковка с МКС и и возвращение корабля на землю.

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«Раньше мы приближались к космической станции и «рука» «захватывала» и притягивала Dragon 1. В этом случае корабль подлетит к космической станции и пристыкуется сам. Это точно будет что-то новое, чего мы раньше не делали. И возвращение (корабля)», — отметил Маск в ходе пресс-конференции.

Данная миссия, получившая название Demo Mission-1 (DM-1), является дебютной, и пройдет в непилотируемом режиме.

В дальнейшем этот корабль будет использоваться в пилотируемом режиме.

Ранее сообщалось, что ракета Falcon 9 Илона Маска стартовала к МКС.