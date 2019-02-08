СМИ: Рогозин напомнил подчиненным об уголовных делах против сотрудников Роскосмоса
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разослал директорам предприятий госкорпорации письмо, в котором напомнил им, что происходит в случае выявления финансово-экономических нарушений. С письмом ознакомилось РИА «Новости».
«Предупреждаю о персональной ответственности в случае выявления подобных нарушений», — говорится в письме Рогозина.
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В письме главы Роскосмоса подчеркивается, что в настоящее время в производстве находятся 14 дел в отношении бывших сотрудников госкорпорации.
Также в письме Рогозина говорится, что правоохранителям удалось пресечь хищение 2,3 млрд руб. из бюджета Роскосмоса.
В ноябре прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл Роскосмос рекордсменом по нарушениям.