СМИ: Рогозин напомнил подчиненным об уголовных делах против сотрудников Роскосмоса

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разослал директорам предприятий госкорпорации письмо, в котором напомнил им, что происходит в случае выявления финансово-экономических нарушений. С письмом ознакомилось РИА «Новости».

«Предупреждаю о персональной ответственности в случае выявления подобных нарушений», — говорится в письме Рогозина.

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В письме главы Роскосмоса подчеркивается, что в настоящее время в производстве находятся 14 дел в отношении бывших сотрудников госкорпорации.

Также в письме Рогозина говорится, что правоохранителям удалось пресечь хищение 2,3 млрд руб. из бюджета Роскосмоса.

В ноябре прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл Роскосмос рекордсменом по нарушениям.