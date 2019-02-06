Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Ariane 5 успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, старт состоялся в 00.01 мск и стал первым, который был совершен с этом году с указанного космодрома.

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Уточняется, что на борту Ariane 5 находятся саудовский спутник Saudi Geostationary Satellite 1/Hellas Sat 4 (HS- 4/SGS-1), который нужен для обеспечения телекоммуникационных мощностей на территории Европы, Южной Африки и Ближнего Востока, а также индийский спутник GSAT-31, предназначенный для развития космической инфраструктуры Индии.

Ранее в госкорпорации Роскосмос прокомментировали сообщения о том, что из-за обнаруженной трещины в конструкции разгонного блока «Фрегат» может сорваться запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру.