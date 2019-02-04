Рогозин отчитался Путину об облике сверхтяжелой ракеты

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ведомство практически определился с техническим обликом сверхтяжелой ракеты, предназначенной для лунной программы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По сверхтяжелой ракете. Подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры, и практически уже выбран облик этой ракеты. Я также об этом вам более подробно доложу», — сказал Рогозин.

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Путин с Рогозиным обсудили ситуацию в ракетно-космической отрасли и планы по ее развитию.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе выбрали стартовую площадку для сверхтяжелых ракет.