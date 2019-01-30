Роскосмос прокомментировал сообщения о трещине во «Фрегате»

В госкорпорации Роскосмос прокомментировали сообщения о том, что из-за обнаруженной трещины в конструкции разгонного блока «Фрегат» может сорваться запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру. О разрыве шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока ранее сообщило РИА «Новости».

По словам источников в отрасли, работы по сварке можно провести на месте, только слив с блока топливо. Однако, возможно, «Фрегат» придется отправлять обратно в Россию, поэтому обнаруженная неисправность может грозить отсрочкой запуска.

«Подготовка к запуску с Куру спутника OneWeb идёт в штатном режиме. В ходе проведения предстартовых операций могут быть выявлены различные отклонения, которые устраняются до запуска ракеты космического назначения, — поясни ли «Газете.Ru» в Роскосмосе. — Для сохранения полезной нагрузки и успешного ее выведения Госкорпорация «Роскосмос» внедряет многофазные проверки, как на предприятиях отрасли, так и непосредственно перед запуском».

Ранее сообщалось, что запуск спутников намечен на 20 февраля.